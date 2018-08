A campanha de vacinação contra poliomielite e sarampo vai iniciar neste sábado (11), em Campo Grande. A ação estará sendo realizada em quatro unidades de saúde da capital, das 7h 15 às 11h e das 13h às 16h 45, e visa atender crianças de 1 a menores de 5 anos.

As unidades que estarão atendendo são os Centros Regionais de Saúde (CRS’s) Nova Bahia, Tiradentes, Aero Rancho e Coophavila. Mesmo que a criança já tenha recebido as doses das vacinas no passado, precisam tomar outra dose durante a campanha para garantir a imunização contra as doenças.

A campanha vai até o final do mês e trata-se de mobilização, já que a vacina contra o sarampo fica disponível o ano inteiro nos postos de saúde. No dia próximo dia 18, acontecerá o dia D de mobilização nacional.

As vacinações continuam também neste domingo (12), nos mesmos horários e locais.