As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Coronel Antonino, Vila Almeida e Leblon terão atendendimento de médicos pediatras durante todo o dia, neste sábado (24), em Campo Grande. A unidade Moreninha atendende no período noturno e as demais permanecerão somente com atendimento para adultos.

O atendimento para adultos estará disponível em todas as dez unidades durante todo o dia.

Confira a escala: