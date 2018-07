De manhã, serão dez médicos pediatras distribuídos entre as UPAs Coronel Antonino e Vila Almeida.

Duas Unidades de Pronto Atendimento (UPA), oferecem atendimento infantil durante a manhã desta segunda-feira (30), segundo a escala médica, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau). Serão dez médicos pediatras distribuídos entre as UPAs Coronel Antonino e Vila Almeida.

No período da tarde, as mesmas UPAs Coronel Antonino e Vila Almeida terão atendimento pediátrico com 11 médicos nas unidades.

No período noturno, segundo a escala, dos dez centros de saúde da cidade, três unidades não terão atendimento pediátrico. São elas Coophavilla II, Santa Mônica e Aero Rancho. Nas demais, serão 33 pediatras distribuídos entre as unidades.

Já o atendimento para adultos estará disponível em todas as dez unidades durante todo o dia.

Confira a escala médica abaixo: