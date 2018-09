Após ser prorrogada por mais 14 dias pelo Ministério de Saúde, campanha nacional de vacinação contra sarampo e poliomielite ainda precisa imunizar cerca de 6,6 mil crianças em Campo Grande. O público alvo da ação são pessoas de 1 a menores de cinco anos de idade.

O boletim de vacinação divulgado nesta segunda-feira (10) pela Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) de Campo Grande aponta que o crescimento da cobertura vacinal foi de apenas 5,7 pontos percentuais se comparado com o balanço divulgado na segunda-feira da semana passada, passando de 80,33% para 86,06% no caso da polio, e, de 80,36% atingindo 85,55% para o sarampo.

A coordenadora da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica (CVE), Mariah Barros, explica que “os pais ou responsáveis devem levar as crianças para tomar as doses e, consequentemente, contribuir para atingir a meta de 95% da cobertura vacinal”. Entretanto, ela destaca, ainda que “além de números coletivos, a vacinação é uma responsabilidade é individual para com a saúde das crianças que são as mais vulneráveis em caso de surto das doenças”.

As 68 salas de vacinação das Unidades Básica de Saúde (UBS)/Unidades Básica de Saúde da Família (UBSF) de Campo Grande, funcionam de segunda a sexta-feira, das 7h15 às 11h e das 13h às 16h45 (exceto feriados).