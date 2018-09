Sexta-feira (14) será o último dia da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e o Sarampo na capital e mais 15 municípios de Mato Grosso do Sul. Ao todo foram vacinadas 96% das crianças de 1 a 5 anos em todo o estado. Foram aplicadas 152.930 doses da vacina contra a Pólio e 152.317 doses da vacina contra o Sarampo.

Dos 79 municípios, 67 superaram a meta de vacinação de 95%. Por determinação do Ministério da Saúde, continua a Campanha em Campo Grande, Aquidauana, Brasilândia, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Jaraguari, Naviraí, Nioaque, Ponta Porã, Santa Rita do Pardo e Terenos. Os municípios de Dourados, Anastácio, Jateí e Água Clara já atingiram a meta, mas continuam com a vacinação até amanhã.

A Campanha de Vacinação teve início em 6 de agosto. O esquema vacinal do Calendário Nacional de Vacinação é composto por três doses da Vacina Inativada Poliomielite (VIP), administradas aos dois, quatro e seis meses de idade, com a vacina oral poliomielite (VOP0) aos 15 meses e aos quatro anos de idade.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) distribuiu 257.700 doses da vacina contra a Poliomielite e 206.010 doses da Tríplice Viral. As doses das vacinas já foram entregues para todos as regionais e para micro de Campo Grande. Também foram disponibilizadas seringas e agulhas para a vacina tríplice viral num percentual de 100% da população de cada município.

O objetivo da Campanha é manter elevada a cobertura vacinal contra a paralisia infantil nos municípios e evitar a reintrodução do vírus selvagem da Poliomielite. Em 2017, Mato Grosso do Sul conseguiu 88% de cobertura vacinal.