Autorresponsabilidade – Assumindo o controle da própria vida

Atitude, integridade, respeito próprio e autonomia. A autorresponsabilidade surge quando uma pessoa tem em mente, de forma clara que, a maioria das coisas que lhe acontecem resultam de suas próprias ações, o que faz com que elas despendam um esforço próprio para garantir que suas necessidades sejam atendidas ao invés de pedir que algo ou alguém as realize. São aqueles indivíduos que assumem o controle da situação em vez de manipular os outros com suas frustrações ou desejos não atendidos, culpando forças externas como pessoas, grupos, instituições, ou até mesmo a sorte ou o destino pela sua situação. É uma atitude que, ao contrário do que muitos pensam, traz uma paz interna muito grande, tendo em vista que o indivíduo tira a responsabilidade das mãos dos outros, e a assume para si, deixando a passividade de lado, e tornando-se um ser humano mais ativo e independente.

A autorresponsabilidade estimula a iniciativa e a coragem. Isso faz com que a pessoa enxergue as coisas por meio de uma dimensão maior, buscando ampliar o seu conhecimento afim de visualizar perspectivas diferentes da vida e dos problemas, ao invés de olhar apenas para as circunstâncias imediatas, as quais apenas limitam o pensamento e o comportamento humano.

Pessoas com um senso maior de responsabilidade não vivem apenas de trabalho e rotina, mas sabem se divertir e viver a vida, compartilhando momentos e emoções com aqueles ao seu redor. A diferença é que elas sabem o momento certo para cada atividade, e se sentem responsáveis não apenas por aquilo que fazem, como também por aquilo que sentem, por suas próprias emoções, sabendo usá-las no momento certo, na dose certa e com as pessoas certas. Ao invés de culpar pais ou familiares por seus problemas, compreendem que eles fizeram o melhor que estava ao seu alcance, diante das circunstâncias possíveis, tanto do ponto de vista financeiro quanto emocional e profissional.

Assumir a responsabilidade pelo próprio destino, e deixar de esperar que outros o façam, torna as pessoas mais comprometidas e motivadas para agir, para enfrentar e resolver problemas de um jeito mais flexível, ao invés de se manter rígido ou apelar para comportamentos autodestrutivos. São pessoas que se adaptam e acabam aceitando as limitações dos outros, e por isso, ao invés de ficarem reclamando, elas tomam a iniciativa e resolvem o problema logo de uma vez. A autorresponsabilidade não exige que o indivíduo seja alguém perfeito, mas pelo contrário, é justamente por entender e aceitar a sua imperfeição, é que eles agem sem medo e sem ficar esperando o momento certo para fazer algo. O importante, é começar, ao invés de ficar parado.

Sálua Omais é Psicóloga e Palestrante, com Mestrado em Psicologia da Saúde e Saúde Mental, Master Coach e Master Trainer em Psicologia Positiva, Neurossemântica e PNL. É titular do site www.psicotrainer.com.br onde escreve artigos diversos sobre Psicologia Positiva, Coaching e Inteligência Emocional.