Concurso em Aparecida do Taboado tem salário de até R$ 9.600

A Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado (FESAT) abriu inscrições para concurso público visando o preenchimento de 63 vagas para diversas funções, tais como: médico, enfermeiro, enfermeiro obstetra, técnico de enfermagem, auxiliar de farmácia, recepcionista, telefonista, cozinheira, auxiliar de cozinha e auxiliar de serviços gerais.

Os salários vão de R$ 1.100 a R$ 9.600 e as inscrições podem ser feitas de 5 a 23 de junho, podendo ser feitas no site da organizadora; www.idagem.com.br , onde está disponível o edital completo.

O valor das inscrições varia de R$ 60 para os cargos de nível fundamental, R$ 90para os cargos de nível médio e R$ 120para os cargos de nível superior.

Aparecida do Taboado, cidade com aproximadamente 25 mil habitantes, está localizada em Mato Grosso do Sul, há 440 quilômetros da capital Campo Grande, na divisa triangular com os estados de São Paulo (região de Jales) e Minas Gerais (região de Frutal).