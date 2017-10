Felicidade no trabalho – o que fazer para tornar o ambiente de trabalho mais positivo

Uma das grandes demandas das empresas hoje é que, de maneira geral, o compromisso e o engajamento de algumas pessoas no ambiente de trabalho é constantemente baixo e não existe nenhuma motivação. A apatia e falta de produtividade provêm da insatisfação, a qual, algumas vezes está ligada ao baixo nível de responsabilidade do empregado, e, outras vezes, está ligada ao descaso do empregador e à desvalorização de talentos inexplorados.

Não há nada pior para a produtividade, a realização pessoal e a satisfação no trabalho do que trabalhar em um ambiente de negatividade, desmotivação e apatia. O campo da Psicologia Positiva reconhece isso e vem explorando quais as formas de trabalhar em uma cultura organizacional podem potencialmente aumentar a produtividade e o capital humano.

A primeira dica é: contrate as pessoas certas, ou seja, aquelas que estejam intrinsecamente motivadas para estar na empresa. Encontre pessoas apaixonadas pelo trabalho, que tenham personalidades compatíveis e que acreditem na missão e nos valores da organização, mesmo que o currículo ou o nível de experiência não seja o desejado. A garra e a força de vontade podem ser mais importantes do que outros requisitos.

Incentive o crescimento de toda a equipe, fornecendo sessões constantes de treinamento para criar e estimular a proatividade, a auto eficácia, o otimismo, o entusiasmo, além de outras qualidades humanas importantes básicas e fundamentais. Aumente o envolvimento dos funcionários treinando-os para estabelecer objetivos desafiadores, mensuráveis e valiosos até mesmo para suas vidas, aprendendo a aplicar estratégias para atingir metas e superar obstáculos. Da mesma forma, proporcione oportunidades para que eles possam descobrir e utilizar seus pontos fortes e talentos. Essa é uma ótima forma de aumentar a motivação interna, e tem sido aplicada em diversas empresas por meio de intervenções que ajudam a rastrear o talento de cada pessoa, e o cargo mais compatível com esses traços.

Funcionários influenciam-se mutuamente através do desempenho e do comportamento um do outro, e por essa razão, aqueles mais motivados podem se tornar modelos para seus colegas. Desenvolver uma cultura de incentivo à positividade na construção de relacionamentos e uma rede de apoio interna, amplia o espectro de resolução de problemas entre colegas de trabalho, e cria um ambiente mais estimulante e acolhedor, proporcionando um ganho coletivo.

Cada vez mais as pessoas buscam um trabalho que seja intrinsecamente motivador e que ofereça crescimento e satisfação. Se elas se sentem apoiadas e valorizadas, estarão mais comprometidas e engajadas com a organização e se tornarão um bem continuamente maior, afinal, o crescimento da empresa está diretamente ligado ao investimento que ela faz no bem-estar e nas potencialidades dos seus funcionários.

*Sálua Omais é Psicóloga com Mestrado em Psicologia da Saúde e Saúde Mental, Master Coach e Trainer Internacional em Psicologia Positiva, Neurossemântica e PNL. É titular do site www.psicotrainer.com.br onde escreve artigos diversos sobre Psicologia Positiva, Coaching e Inteligência Emocional.