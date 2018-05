Governo pretende investir R$ 1,2 milhões em asfaltos

Foi divulgado nesta terça-feira (22), no DOE (Diário Oficial do Estado), R$ 1,2 milhões em recursos para os asfaltos de Mato Grosso do Sul. Ao todo, três contratos foram assinados.

Com recursos próprios do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário), da ordem de R$ 663.526,22, o Governo assinou dois contratos para pavimentação e drenagem das ruas da Vila Rodrigues, em Aparecida do Taboado. As obras que terão prazo de 120 dias, contados a partir de ordem inicial de serviço que será expedida pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos.

Pedro Gomes também recebe investimentos do Fundersul e serão R$ 557.285,36 para pavimentação e drenagem da rua da Constituição. O prazo de execução será de 180 dias contados a partir da ordem de início a ser expedida.