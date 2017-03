A imprensa, sem dar o destaque merecido, noticia que, em Mato Grosso do Sul, a polícia civil desvenda 70% dos homicídios, enquanto a média nacional não passa de 30%.

A cada 24 horas são assassinadas, no Brasil, 164 pessoas ou 60 mil por ano. Considerando a média nacional (30%), o Brasil desvenda apenas 18 mil assassinatos a cada ano. Mato Grosso do Sul desvendaria 42.000 (70%) desses 60.000 homicídios. Bem mais do que o dobro nacional.

Em Campo Grande, Capital do Estado, cuja delegacia está a cargo do delegado Márcio e de seus agentes, o índice é ainda maior: 73%.

Essa eficiência merece parabéns de toda a sociedade e justifica o título de heróis nacionais aos policiais de Mato Grosso do Sul. Aliás, os policiais civis, militares, federais e rodoviários deste Estado trabalham para todo o Brasil, pois evitam que muitas armas, drogas e produtos contrabandeados sigam para outros Estados.

Lamento que a União não recompense o Estado pelo incansável trabalho desses heróis nacionais.