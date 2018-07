Idoneidade de Carlos Marun

Como um dos mais prestigiados e leais auxiliares diretos do presidente Michel Temer, o Ministro Carlos Marun redarguiu, com veemência, aleivosas que lhe foram assacadas, indevidamente, no caso do Ministério do Trabalho, deixando patenteada a lisura com que se tem mantido na vida pública, Mato Grosso e no país, sempre se portando com a devida serenidade no que diz respeito à causa pública, quer como parlamentar quer como colaborador imediato do Chefe do Poder Executivo brasileiro.

Tive o privilégio de conviver com ele no plenário da Câmara, quando ali estive, bem assim, na sua posse como Ministro de Estado, numa tarde de sexta-feira, dele ouvindo palavras candentes de solidariedade ao Governo Federal, ao qual passaria a integrar naquele momento, diante da presença comovente de seus pais e inúmeros correligionários, que vieram do seu Estado , num gesto de regozijo, pela merecida ascensão ao primeiro escalão governamental, onde seu desempenho há evidenciado integral apoio àquele que tem sobre os ombros a responsabilidade de dirigir os destinos de nossa Pátria.

Ao replicar as insinuações sobre a correção de seu comportamento como membro do Executivo, ele fez com impulso e indignação de quem se sente gratuitamente ofendido, deixando, mais uma vez, sobrepairar a sua lealdade ao Primeiro Mandatário e o cumprimentar exemplar de seus deveres como assessor do palácio do Planalto, ressaltando a sua rígida formação moral, tanto na vida pessoal, quando na carreira política, em sua terra natal e no País.

Todos os seus colegas de Congresso, nele viram sempre um parlamentar determinado, na aprovação de propostas de interesse do governo e no reparo de adversários aos atos praticados por aquele que tem o encargo de guiar os destinos de mais de 207 milhões de pessoas.

Diante das malévolas insinuações que lhe imputadas, ele soube responder, altivamente, tais sugestões, com a desenvoltura de quem se encontra com a consciência do dever cumprido, acima de tudo, com lisura e dignidade.

Foram significativos os gestos e palavras de apoio que recebeu o que atesta inequivocadamente, a sua invejável postura no cenário político nacional.

Mauro Benevides, Jornalista e Deputado.