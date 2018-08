O condutor perdeu o controle do veículo, que foi parar dentro do rio

Um motorista – que não teve a identidade revelada – terá que passar por exames no Instituto Médico Legal (IML), para apontar o motivo do acidente que o fez perder o controle do veículo e cair dentro do rio São Domingos, no município de Itaporã. O caso aconteceu nesta sexta-feira (3). O condutor disse que havia sido feito de refém, contudo, em outro momento confessou que teve alucinação sobre o fato.

De acordo com o Dourados News, a partir da coleta de material para exames sobre consumo de substâncias psicoativas e dos laudos, em geral, haverá a definição do fato. Em caso de ter mentido durante o primeiro depoimento, o motorista terá que responder por falsa comunicação.

No entanto, caso seja constatado que o condutor realmente teve alucinações, ele não precisará responder criminalmente pelo fato.

Conforme as informações do site de notícias, através de exames, serão constatadas se condutor estava embriagado ou fez uso de drogas. Ainda segundo o Dourados News, o motorista havia informado que estava sem dormir à 40 horas.

O condutor foi levado para o hospital local, onde foi atendido.