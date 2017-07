Operação Camaro Amarelo

A CPI do mundo sertanejo vai abalar as feiras agropecuárias de todo o Brasil! Barretos já pediu concordata! Tudo começou porque a explicação do cantor Eduardo Costa, que se inscreveu no programa Minha Casa Minha Vida, não convenceu à polícia! Na gravação interceptada ainda por meio de um antigo celular, um tijorola, em que ele pede um tríplex no valor de seis milhões, não convenceu o Juíz Sérgio Moro: "Eu estava falando de uma espiga de milho grande, doutor, que é isso?!" - disse o safado! O cantor Leonardo, chamado como testemunha de defesa reiterou que nunca ouviu falar desse de tal de Eduardo Costa e que suas contas foram todas aprovadas pela ZBM(puteiro mesmo)!

A PGR quer saber como centena de artistas analfabetos conseguiram diploma para atuar como sertanejos universitários, num exercício ilegal da profissão! Numa das várias gravações autorizadas pela justiça mostra um cantor querendo apagar um registro de uma possível propina: "... eu quero que risque o meu nome da sua agenda!". A delação premiada mais aguardada é da dupla Chitãozinho e Xororó, onde se espera saber se realmente o fio de cabelo encontrado no paletó do Chitão, pertence ao Negão da Pirocona, do Whatsap! A perícia também descobriu que o Camaro Amarelo é na realidade cor-de-rosa choque turquesa quase roxo, usada como fachada pra vender camisas do São Paulo! Ontem, na delação premiada da cantora Rita Lee, ela confessou que realmente o João Mineiro é um pão duro e ele não quis dá o jabá pra ela, por isso a canção que ela fez se chamou somente "Alô Marciano" e que deveria se chamar Alô João Mineiro e Marciano! Outro encrencado é o Marrone, da dupla com Bruno. Segundo o Perito Ricardo Molina, não há mais dúvida, Marrone é totalmente mudo! A Globo pede reembolso de todos os programas de final de ano, onde teve a participação da dupla.

A igreja O Templo das Testemunhas de Jeová em nota à imprensa diz que Marcos e Belutti, que continuam presos, não pertencem mais à congregação e que eles estavam importunando as pessoas domingo de manhã por conta e risco. O pastor completa que se eles não pagarem os dízimos atrasados vão mofar na cadeia, mesmo. Porém, quem teve mais sorte foi o César Menotti e Fabiano, mesmo que os procuradores tenham flagrados eles fazendo leilão de órgãos, principalmente coração, na internet, a dupla conseguiu um HC, mas Fabiano reclama, chorando muito, das tornozeleiras eletrônicas: “Elas dão muita microfonia nos shows, aí com aquele apito pensam que não tenho mais voz e fico enganando como faz o Zezé de Camargo!”. Pra piorar mais ainda, a PF pediu exumação do corpo de Nelson Ned. Suspeita-se que o cantor não era anão coisa nenhuma, era só um disfarce pra pagar meio imposto de renda! Segundo a Folha de São Paulo, os advogados do Rei Roberto Carlos entraram com um pedido junto ao STF, via Gilmar Mendes, alegando que o Rei por sofrer da doença neural "toque", poderá jogar contra o patrimônio. A intenção do pedido é evitar que o Juiz Sérgio Moro não faça a pergunta fatal para o seu cliente: Quem é o cara?



*Raimundo Edmário Guimarães Galvão é músico e jornalista