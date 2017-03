Quanto você se preocupa com sua saúde bucal????

A principio devemos lembrar que somos seres únicos, todo nosso organismo se comunica para nos tornar um ser integral, sendo assim quando discutimos prevenção odontológica estamos falando mais do que cuidados com seus dentes e gengivas.

A Prevenção é importante para diminuir os problemas e também para aumentar a vida útil de todos os trabalhos na boca como restaurações e próteses, esses com ótimo cuidado do paciente terão sobrevida aumentada e um aumento na qualidade de vida.

A importância da manutenção dos serviços, da limpeza dos dentes, da aplicação de flúor (componente que dá resistência ao dente) e do tratamento de probleminhas quando os mesmos ainda estão em seu início são essenciais para qualidade do trabalho realizado e também preservação da sua saúde oral. O grande problema é que deixamos para depois, e vamos ao dentista em último caso, vamos ao sentir dor ou fraturar um dente, e agora eu pergunto?: E se você procurasse o profissional a cada 6 meses para prevenção? Será que sua saúde bucal estaria tão ruim?. E nessa prática de não ir ao dentista, ir apenas quando acontece algo, o dentista ao atender esse paciente com dor se depara com vários problemas bucais, o orçamento sai no preço de anos de ausência com cuidados bucais, e ainda sim tem aqueles que dizem que tratamento dental é caro. Eu discordo, pois tenho pacientes que vão anualmente ao consultório, e gastam valores pequenos apenas com limpeza profissional, esses tem consciência que assim como fazemos check-ups médicos, também devemos nos preocupar com check-ups odontológicos.

Quem tem o costume de praticar a prevenção também se previne do câncer bucal que, assim como o de mama, deve ser verificado periodicamente. Aquele que se cuida aumenta sua qualidade de vida. A saúde bucal nada mais é que saúde GERAL. Quando digo geral é sim, do corpo todo, nossa boca não é separada do corpo, e quando detectamos doença em saúde bucal, pode ter certeza que seu corpo também está doente. Por isso, cuide-se, valorize seu sorriso, valorize sua vida,valorize sua SAÚDE.

Os problemas dentários são importantes sim, e eles devem ser identificados, tratados e controlados. Por isso, não deixe para depois, procure seu cirurgião dentista e faça um check-up odontológico.

Os dois principais problemas que acometem nossos dentes são:

A Cárie: está relacionada à desmineralização do dente, que ocorre quando tipos específicos de bactérias produzem ácidos que destroem o esmalte do dente e a camada do dente logo abaixo dela, a dentina

Apenas seu dentista pode dizer com certeza se você tem cárie através de exame clínico e radiográfico. Quando você ingere alimentos que contenham carboidratos (açúcar e amido), estes carboidratos são digeridos pelas bactérias produzindo ácidos que corroem a estrutura do dente. Com o tempo, o esmalte do dente começa a fraturar. Quando uma quantidade suficiente de esmalte sob a superfície já tiver sido destruída, a superfície se desmorona, expondo a cavidade de cárie. A cárie começa a ficar dolorosa ao chegar em dentina, e tona-se dor pulsátil ao atingir sua polpa, e muitas vezes ao chegar a polpa dental, a intervenção será tratamento de canal ( claro, isso depende da avaliação do dentista pelo exame radiográfico, onde o mesmo vai detectar onde as bactérias estão e propor melhor tratamento).

O tártaro: As vezes também chamado de cálculo dental, é a placa bacteriana ou biofilme dental que endurece na superfície dos dentes. O tártaro também pode se formar sob a gengiva e irritar os tecidos gengivais, causando gengiva brilhosa e avermelhada, e podem causar sangramento gengival. Além disso, o tártaro proporciona à placa bacteriana um espaço maior e propício para o seu crescimento, o que pode levar a problemas mais sérios.

O tártaro não só prejudica a saúde dos seus dentes e gengiva, mas também é um problema estético. O tártaro, por ser poroso absorve as manchas com mais facilidade. Assim, para aquelas pessoas que fumam ou tomam chá ou café, é ainda mais importante que evitem a formação do tártaro.

Quando se escuta: A saúde começa pela boca, não é puro clichê não. Leve a sério os cuidados com sua saúde como um todo.

* Cirurgiã-Dentista,Especialista em Prótese e Reabilitação Oral