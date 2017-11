Relacionamentos interpessoais positivos no ambiente de trabalho

Os seres humanos são naturalmente criaturas sociais que buscam amizades e interações positivas. Como consequência, quanto melhores as relações no trabalho, mais felizes e produtivas as pessoas serão, e é claro, maior será a motivação.

Relacionamentos positivos no ambiente de trabalho proporcionam diversos benefícios. O trabalho se torna mais agradável, as pessoas se tornam mais abertas a mudanças, mais flexíveis, o que torna o ambiente mais inovador e criativo. Além disso, bons relacionamentos poupam as pessoas do desgaste emocional e do estresse, e dão mais liberdade, pois ao invés de gastar tempo e energia superando os problemas associados a relacionamentos negativos, as pessoas passam a se concentrar mais em suas funções e nas oportunidades que aparecem.

Relacionamentos positivos no trabalho também são muitas vezes necessários para a progressão na carreira. Pessoas que estão sempre envolvidas em conflitos, muitas vezes perdem oportunidades de promoções ou novas posições na empresa ou organização, tendo em vista que as pessoas geralmente querem estar com pessoas agradáveis de conviver e de alto astral. As boas relações também são imprescindíveis perante o círculo profissional, como clientes, fornecedores e parceiros, pois todos são essenciais para o sucesso do negócio, por isso a importância de um bom network, e é claro, do bom atendimento ao cliente.

Existem várias características que criam relações de trabalho saudáveis, como a confiança por exemplo, um vínculo poderoso que ajuda pessoas a trabalharem e se comunicarem de forma mais eficaz, promovendo mais abertura e uma postura mais honesta em relação aos demais. Outro comportamento importante é o respeito mútuo, pois faz com que as pessoas se sintam valorizadas, assim como suas ideias. É importante ainda que as pessoas assumam a responsabilidade por suas palavras e ações, estando mais atentos e cuidadosos em não deixar que suas próprias emoções impactem as outras pessoas.

Algumas formas de tornar o ambiente de trabalho mais harmônico engloba a adoção de alguns comportamentos como admiração e apreciação pelo trabalho ou habilidades do outro, o ato de cumprimentar a todos sempre, saber elogiar as pessoas de forma autêntica e sincera, concentrar-se em ouvir ao invés de apenas querer falar, desenvolver a inteligência emocional afim de poder compreender não apenas as suas emoções como também as emoções e necessidades do outro, ser assertivo sobre situações de conflito, estabelecendo os limites da amizade afim de que haja um relacionamento respeitoso entre colegas, e muito cuidado com as fofocas, essas sim são as grandes assassinas de relacionamentos no trabalho, ou seja, busque sempre as informações reais e diretas, ao invés do “telefone sem fio”.

A abertura para a diversidade também é fundamental, pois pessoas com bons relacionamentos aceitam pessoas e opiniões diversas. E por fim, um dos fatores mais importantes: a qualidade da comunicação. Uma comunicação aberta e honesta, e ao mesmo tempo respeitosa e justa, onde as pessoas possam expor os defeitos, sem agressividade, mas sim pontuando os pontos positivos e debatendo de forma equilibrada com o outro, a respeito daquilo que pode e deve ser melhorado, numa construção conjunta que possibilite o crescimento e a melhora do comportamento e das competências de forma mais duradoura e positiva. Lembrando que assim como a lei da ação e da reação, o mesmo acontece nas relações humanas: quanto mais você dá nos seus relacionamentos, mais você receberá daqueles que estão a sua volta!

*Sálua Omais é Psicóloga com Mestrado em Psicologia da Saúde e Saúde Mental, Master Coach e Trainer Internacional em Psicologia Positiva, Neurossemântica e PNL. É titular do site www.psicotrainer.com.br onde escreve artigos diversos sobre Psicologia Positiva, Coaching e Inteligência Emocional.