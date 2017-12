Sentimento de realização – O efeito positivo de apreciar as próprias conquistas

Fazer um balanço pessoal das metas e pequenas vitórias que foram alcançadas ao longo do ano que passou, pode ser o maior presente que você pode dar a si mesmo. Muitas vezes chegamos ao fim do dia ou da semana, e percebemos que o tempo passou rápido demais sem saber como, o que muitas vezes é frustrante, pois cada pedaço do tempo representa uma parte da nossa vida que desaparece sem notarmos. O que faz alguém se sentir realizado é a sensação de ter feito algo, pois esses são momentos que ficam na memória e são revividos ao longo do tempo como parte do nosso sucesso, e até mesmo uma simples recordação já faz a pessoa se sentir bem.

A realização também é uma forma de gratidão pessoal, agradecer mentalmente não só a si próprio, pelos acontecimentos e pela superação, mas agradecer as pessoas que contribuíram de alguma forma, que cruzaram nossos caminhos, ou simplesmente, aqueles que ficaram e ainda estão ao nosso lado. Além disso, se a forma como trabalhamos faz com que tudo pareça fácil, nem sempre isso é valorizado pelas pessoas ao nosso redor. Se você aprecia sua própria contribuição e a reconhece como diferente daquelas feitas pelos outros, além de desenvolver o hábito de saborear suas próprias realizações, isso faz com que os outros também as apreciem. Refletir sobre nossas realizações mais significativas nos ajuda ainda a identificar nossos pontos fortes, ou seja, as forças pessoais que nos ajudaram a conquistar nossos objetivos, afim de que possamos utilizá-las ainda mais futuramente, como por exemplo, a coragem, o autocontrole, a prudência, a criatividade, a espiritualidade, a sociabilidade, a gratidão, a perseverança, o otimismo, o entusiasmo, a generosidade, entre outros.

Para a Psicologia Positiva - movimento que se dedica ao estudo da Felicidade Humana - o sentimento de realização representa um dos principais pilares responsáveis pelo bem-estar, do ponto de vista psicológico. É uma forma de fazer a pessoa olhar para trás, para o ano que passou, e analisar tudo o que foi realizado. O problema é que muitos não conseguem fazer um balanço positivo do passado. Sob o aspecto psicológico, sabe-se que, em certos momentos, as emoções negativas se tornam mais intensas do que as emoções positivas, até porque isso é um mecanismo de proteção da mente e do corpo para nos preparar para lutar e reagir diante da adversidade. Entretanto, direcionar o foco do pensamento para os eventos positivos pode tornar-se um hábito, se aprendermos a olhar o mundo de forma mais ampla e aberta.

Todos nós passamos ao longo do ano por eventos negativos e positivos. É raro haver alguma criatura privilegiada que tenha conseguido passar o ano inteiro, sem dificuldades, sem decepções, sem tristeza, sem perdas ou frustrações, sejam elas pessoais ou profissionais. No entanto, o que faz as pessoas chegarem a um balanço bom ou ruim do ano que passou, é o modo como ela avalia os eventos como um todo: fixando-se apenas na lembrança negativa da dor, do erro, do que falhou, ou, nos eventos positivos e no aprendizado proporcionado pelas experiências negativas, que as tornou ainda mais preparadas para enfrentar os desafios da vida.

A realização é uma excelente fonte de energia para alcançar metas futuras pois impulsiona a pessoa a alcançar seus objetivos, além de ser uma forma de manter uma “fonte-reserva” para aqueles momentos desafiantes em que é difícil ser positivo. Refletir e celebrar as realizações é um modo de alimentar a conquista de metas e ampliar a capacidade de resistência contra a adversidade. A consequência é que isso tudo constrói mais positividade, fortalece a resiliência e nos dá uma ideia do quanto somos bons, promovendo um ciclo de gratidão e positividade, para nós e para aqueles que nos rodeiam.

Sálua Omais é Psicóloga com Mestrado em Psicologia da Saúde e Saúde Mental, Master Coach e Trainer em Psicologia Positiva, Neurossemântica e PNL. É titular do site www.psicotrainer.com.br onde escreve artigos diversos sobre Psicologia Positiva, Coaching e Inteligência Emocional.