Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram três projetos nesta terça-feira (22). A sessão aconteceu no plenário da Casa de Leis. Em regime de urgência, foram aprovados dois Projetos.

O Projeto de Lei Complementar 587/18, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre o adicional de fiscalização municipal ao vencimento dos agentes fiscais de obras, posturas e cadastro, agentes fiscais do meio ambiente e dos fiscais de obras, posturas e cadastro e dá outras providências.

Também o Projeto de Decreto Legislativo 1.814/18, de autoria dos vereadores João Cesar Mattogrosso e Delegado Wellington, que concede o Título de “Visitante Ilustre” da cidade de Campo Grande-MS, a Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, presidente Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Já em única discussão e votação foi aprovado o Projeto de Lei Complementar 545/17, de autoria do vereador Chiquinho Telles, que dispõe sobre normas para execução de obras em vias públicas pavimentadas ou não por concessionárias de serviço público no âmbito do município de Campo Grande e dá outras providências.