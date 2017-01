O Telegram possui uma série de opções que tornam as conversas mais interativas no mensageiro, e um desses recursos são os stickers. Disponível para download em celular Android ou iPhone (iOS), o aplicativo permite que qualquer usuário crie e compartilhe os seus próprios pacotes de adesivos decorativos – função que não está disponível nativamente no principal concorrente, o WhatsApp.

Quer saber como criar e usar os seus próprios stickers no app? Para ajudar, o TechTudo preparou este tutorial para você aprender a utilizar as figurinhas personalizadas. Vale lembrar que o passo a passo abaixo foi feito em um iPhone, mas o procedimento é semelhante em smartphone Android.

Passo 1. O Telegram criou um perfil automático para que os usuários possam criar stickers personalizados. Para acessá-lo, vá na barra de busca de contatos e escreva "@Stickers" e selecione o resultado indicado.

Passo 2. O app abrirá uma conversa com o bot "@Stickers". Clique em “Iniciar” para ativar a funcionalidade e receber uma lista com os comandos básicos para criar os pacotes de adesivos customizados.

Passo 3. Envie uma mensagem com o comando “/newpack” para adicionar os seus próprios stickers. Em seguida, escreva um nome para batizar o pacote de adesivos e mande-o para o bot.

Passo 4. Clique no botão de anexo para mandar as figuras como “Arquivo”. Se o envio for feito no modo “Foto ou Vídeo” aparecerá uma mensagem de erro. Lembre-se: as imagens devem estar no formato PNG, ter 512 x 512 pixels de resolução e até 350 KB de tamanho.

Passo 5. Em seguida, escolha um emoji para corresponder ao seu sticker e mande para o perfil automático do Telegram. O sticker estará salvo e configurado com o comando de ativação pelo emoji enviado. Repita estes processos para mandar mais adesivos decorativos para o pacote criado.

Passo 6. Para finalizar a criação do pacote de stickers, escreva e mande “/publish” na caixa de mensagem. O bot pedirá uma nomenclatura para configurar o endereçamento do grupo de adesivos personalizados.

Passo 7. O perfil automático responderá indicando a publicação junto com um link para o pacote dos adesivos recém adicionados. Abra-o e clique em “Adicionar Stickers” para baixá-los para o seu Telegram. Passo 8. Os novos adesivos decorativos serão anexados à aba de stickers do mensageiro e estarão prontos para serem enviados e compartilhados.