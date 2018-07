Embrapa cria robô que identifica plantas com problemas

O projeto tem a finalidade de auxiliar a agricultura de precisão a encontrar plantas doentes ou com pragas

Cientistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) estão desenvolvendo um projeto que pretende fazer com que robôs identifiquem plantas com algum tipo de problema de forma automática.

A pesquisa envolve técnicas de inteligência artificial e conhecimentos em robótica, além da reconstrução das frutas em 3D para elaboração dos testes.

O projeto tem a finalidade de auxiliar a agricultura de precisão a encontrar plantas doentes ou com pragas, fazer a contagem e estimativa da produção e encontrar áreas com deficiência de nutrientes. O método utilizará tecnologia avançada em imageamento, robótica e visão computacional.

De acordo com Luis Henrique Bassoi, pesquisador da Embrapa Instrumentação, serão utilizados algoritmos específicos para que a máquina consiga identificar as plantas, os frutos e também partes do terreno em que tenham que ter mais cuidado.

“A utilização dessas ferramentas e procedimentos para o reconhecimento de partes de uma espécie vegetal de interesse do produtor agrícola ou técnico permitirá a obtenção de forma automatizada de informações úteis, como a estimativa de produção em uma área, quais as partes da área que podem ser mais ou menos produtivas, o nível de incidência de pragas e doenças nas plantas dessa área, entre outros”, finaliza.