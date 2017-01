Empresário cria capinha resistente para celular

Já está disponível no mercado a capa para celular Gatche, super-resistente e antibactericida. “Inovadora, moderna, é a capa mais sofisticada do mundo”, garante o empresário Carlos Magno Lacerda, idealizador do produto.

Segundo Lacerda, a capa é produzida no Brasil com nano partículas de metal. Além disso, o produto é flexível, para proporcionar um toque melhor, e junto com o metal há bolsões de ar, que protegem o aparelho de eventuais quedas. “O Gatche, nome da nossa capinha, já foi aprovada no teste militar de queda. A capa protege inclusive a tela do celular, porque mesmo que ele caia com a tela para baixo, ele não encosta no chão”, acrescenta.

O empresário ainda conta que foram cerca de três anos de pesquisa para concluir o Gatche. “Foi um trabalho demorado, porque queríamos realmente algo inovador. Nossa preocupação, além da qualidade do produto, também era o design, porque hoje o celular é uma extensão das pessoas. O Iphone é um acessório e quem compra não deseja escondê-lo atrás de uma capinha. Então trabalhamos isso com o Gatche para que ele ressaltasse ainda mais a beleza do aparelho”, explica.

Outra inovação é que a capinha é antibactericida, ou seja, protege de micróbios. “Há um estudo que aponta que o celular tem mais bactérias do que uma tampa de vaso sanitário. O nosso produto tem 99% de íons de prata, protegendo a saúde dos usuários. É uma capinha sustentável, que não agride a natureza e alia sofisticação e proteção”, conclui.

Serviço

O Gatche já é comercializado nos Estados Unidos e no Brasil pelos sites compresmart.com.br e saraiva.com.br