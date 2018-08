O Facebook anunciou novas ferramentas para que os usuários possam monitorar o tempo gasto na plataforma e no Instagram, aplicativo de propriedade da empresa. O quadro de controle de atividades (Activity Dashboard) vai permitir que a pessoa verifique quanto tempo passou conectada ao programa e crie formas de gerir as notificações. A empresa não informou quando os recursos estarão disponíveis.

No Facebook, será criado um link chamado Seu Tempo no Facebook (Your Time on Facebook). Neste link, o dono do perfil pode conferir o tempo médio naquele dispositivo, que poderá ser analisado por determinados períodos, como dia ou semana. Neste espaço, será possível definir um tempo limite ou de referência e solicitar alertas quando este for atingido.

Outro novo recurso é a gestão das notificações, mecanismo usado pela plataforma para avisar ao usuário quando alguma interação (comentário, like ou publicação) é feita junto ao perfil. Eles podem ser ativados para ser recebidos de diferentes formas, até quando a pessoa não está logada. As notificações acabam funcionando como estímulo para que a pessoa visite a plataforma, aumentado o tempo de acesso a ela.

O usuário poderá interromper os alertas de notificação. Para isso, basta acessar as configurações de notificação (notification settings) e clicar em mute push notifications. Essa suspensão poderá ser definida por determinado período.

Segundo o diretor de Pesquisa da empresa, David Ginsberg, o objetivo é dar às pessoas meios de controlar o tempo gasto. Nesta quarta-feira (1º), em comunicado oficial onde a medida foi anunciada, Ginsberg afirmou que a empresa está preocupada com o impacto da quantidade e da qualidade do tempo despendido nos aplicativos da firma, especialmente entre jovens.

Instagram

No Instagram, as mesmas ferramentas foram implantadas. O usuário que quiser visualizar o tempo gasto deve acessar o link Sua Atividade (Your Activity).

Assim como no Faceboo, lá estarão disponíveis as informações sobre o tempo por dia e semana e também os recursos para suspender as notificações.