O instituto de pesquisa GfK divulgou nesta sexta (27) a lista com os jogos mais vendidos no mercado brasileiro em 2016, com "FIFA 17" ficando com a primeira colocação.

"Minecraft", que havia superado a série de jogos de futebol da Electronic Arts no ano passado, desta vez ficou com a segunda colocação, na frente de "Pro Evolution Soccer 2017".

Curiosamente, boa parte dos 10 jogos mais vendidos não chegaram às lojas em 2016, incluindo "GTA V", "FIFA 16", "PES 2016" e "LEGO Marvel Super Heroes", que foi lançado em 2013.

Além disso, "Call of Duty: Black Ops III", lançado em 2015, é o oitavo game mais vendido no país, enquanto sua sequência, "Infinite Warfare", nem se encontra no Top 20.

Confira abaixo a lista com os 20 jogos com mais vendas no Brasil em 2016.

“FIFA 17"

“Minecraft"

"Pro Evolution Soccer 2017"

"Grand Theft Auto V"

"FIFA 16"

"Pro Evolution Soccer 2016"

"LEGO Marvel Super Heroes"

"Call of Duty: Black Ops III"

"Uncharted 4: A Thief's End"

"Battlefield 1"