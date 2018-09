Um hacker de Taiwan se beneficiou de uma falha na loja online da gigante americana Apple e comprou 502 iPhones por 1 novo dólar taiwanês (cerca de US$ 0,03), segundo informou na quinta-feira (20) a rede de televisão do país "TVBS".

O engenheiro da computação Chang Chi-yuan, que já havia conseguido comprar outro iPhone muito mais barato do que o preço de venda em 2016, publicou em sua página no Facebook três imagens comprovando a aceitação da transação de compra.

No total, segundo as imagens mostradas pela emissora, Chang pagou esse irrisório valor por 500 unidades do iPhone 8 de 256 GB e duas do iPhone XS Max de 512 GB, que valiam no total cerca de 16,6 milhões de novos dólares taiwaneses (cerca de US$ 539 mil), embora depois de receber a aprovação, ele cancelou a compra.

Chang ficou famoso internacionalmente em 2013, quando conseguiu eliminar publicações do fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, utilizando um bug que tinha descoberto e depois ignorado pelos técnicos da rede social.