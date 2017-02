Moto G5, G5 Plus e módulos para Moto Z: o que esperar da Motorola na MWC

A MWC 2017 ocorre a partir deste fim de semana e a Motorola é uma das empresas com lançamentos esperados para o evento. No domingo (26), a subsidiária da Lenovo deve apresentar a nova geração de smartphones Moto G5 e Moto G5 Plus, uns dos queridinhos dos brasileiros.

Além disso, os donos da linha Moto Z devem conhecer novos Moto Snaps para adicionar funções aos seus celulares. Para deixar você por dentro do que vem por aí, o TechTudo reúne os principais rumores sobre os produtos da companhia.

Moto G5 Plus: design renovado e configurações turbinadas

Assim como no ano passado, a Motorola deve lançar uma versão mais poderosa dos seus intermediários, batizada de Moto G5 Plus. Fotos vazadas revelam que o aparelho terá um novo design feito em metal em vez do plástico das gerações passadas. Além disso, a câmera pode ficar mais arredondada e o leitor de digitais deve ganhar um formato de pílula, incluindo ainda o suporte a gestos.

Outra mudança deve ser na tela, que possivelmente ficará menor: 5,2 polegadas contra 5,5 polegadas do Moto G 4 Plus, porém mantendo a resolução Full HD (1080p). Além disso, o novo modelo deve ganhar um câmera traseira de 12 megapixels com uma tecnologia batizada de “dual autofocus pixels”, que deve aumentar a velocidade de foco e evitar capturas borradas. Na parte frontal, as selfies devem ser de até 5 MP.

Partindo para as especificações, o Moto G5 Plus pode vir equipado com um processador Snapdragon 625 octa-core de 2 GHz, o mesmo do Moto Z Play, acompanhado de memória RAM de 2 GB e 64 GB internos, expansíveis em até 128 GB. Alguns rumores indicam ainda uma versão com 4 GB de memória RAM, mas essa parece uma possibilidade mais remota. Já a bateria não-removível pode contar com 3.000 mAh, mesma capacidade do último modelo, com suporte a carregamento rápido.

Por fim, o Moto G5 Plus tende a chegar com o novo Android 7.0 Nougat, o que permitirá que usuários usem funções como mais de um app dividido em tela. Segundo rumores, o aparelho chegaria no Brasil por R$ 1.499, o mesmo preço de lançamento da geração passada. A Motorola tem um evento marcado para o próximo dia 7 em São Paulo e é bastante provável que os novos smartphones sejam anunciados.

Moto G5: promessa de novidades interessantes

Assim como a versão Plus, o Moto G5 também deve ganhar um novo design metálico, mas as semelhanças não param por aí. Segundo rumores, a versão “normal” dos smartphones também contará com um leitor de digitais para ser usado para o desbloqueio sem usar senhas. Além disso, a tela seria de 5 polegadas com resolução Full HD (1080p), bem menor que a de 5,5 polegadas do último modelo.

Usuários em buscas de fotografias devem encontrar um sensor traseiro de 13 megapixels, similar ao do Moto G 4. O mesmo pode ocorrer com os selfies, que teriam até 5 MP. Já o sistema seria o novo Android 7.0 Nougat que, além das multi janelas, chega com nova central de notificações focada em respostas rápidas e também em atalhos para funções do aparelho e aplicativos.

Na ficha técnica, o Moto G 5 pode ter um processador octa-core Snapdragon 430 de 1,4 GHz, 2 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno, o dobro dos 16 GB da geração passada. Há ainda rumores de versões com 3 GB de RAM ou com 16 GB internos, mas sem grandes evidências por enquanto. A bateria deve diminuir de 3.000 mAh para 2.800 mAh, o que pode ser explicado pela redução no tamanho da tela.

Supostos vazamentos indicam que o Moto G5 pode chegar ao Brasil custando R$ 999, valor abaixo dos R$ 1.299 pedidos pelo Moto G4 no lançamento. No entanto, vale a pena aguardar pelo lançamento na MWC e também pelo evento em São Paulo no dia 7 para descobrir o preço oficial.

Moto Snaps: até 12 novas opções de capinhas

Ao lançar os Moto Z e Moto Z Play no ano passado, a Motorola apostou nas capinhas inteligentes Moto Snaps, também conhecidas como Moto Mods. A lista inicial de opções veio com modelos que incluíam câmera fotográfica, caixa de som, bateria extra e projetor. No entanto, é possível que a Lenovo use a MWC para revelar novas opções para os donos de smartphones.

A Motorola anunciou recentemente os finalistas de um concurso voltado para que inventores criassem capinhas inteligentes para os smartphones. Entre as opções selecionadas estão módulos com luzes traseiras para notificações, “mods” com função de controle remoto para TVs, carregamento sem fio, entre outros. Os modelos encontram-se atualmente em campanha de financiamento coletivo no site Indiegogo.

No próximo domingo (26), é possível que a Motorola mostre alguns desses conceitos criados por fãs da marca ou simplesmente lance novas capas próprias ou em parceria com empresas. A promessa da fabricante é que até 12 novos Moto Snaps seriam apresentados ao longo do ano, compatíveis com os Moto Z e Z Play, além de seus sucessores.