Rumores sobre Iphone 8 se espalham pela internet

Como todos os anos, rumores sobre o novo modelo de iPhone continuam emergindo a todo minuto dos quatro cantos da web. Um deles é que a Apple vai abandonar a geração 7s e pular para o iPhone 8, isso porque 2017 é o ano de décimo aniversário do smartphone, que teve a primeira geração lançada em 2007.

Quem já viu um aparelho Xiaomi Mi Mix, aquele smartphone com uma tela que cobre praticamente toda a "cara" do aparelho, já teve uma prévia do que a Apple pode forcener em seu mais novo produto. Os rumores apontam que o iPhone 8 também vai ter uma tela OLED com bordas curvas que cobre mais de 90% da área frontal.

Acredita-se ainda que o aparelho trará inovadores sensores de leitores faciais e digitalização de íris.

Sobre a memória, já que em outros aparelhos recentes produzidos pela Apple, a empresa já foi capaz de oferecer uma memória interna de 256 GB. É possível que haja essa extrema capacidade de 256 GB dentro do Iphone 8.

Além disso, fala-se que o novo modelo, assim como o de 5.5", deverá trazer um sistema de câmeras duplas, o mesmo apresentado com o iPhone 7 Plus, o que em outras palavras, significa dizer que o iPhone 8 de 4.7" continuará trazendo apenas um sensor simples.

Com a câmera dupla sendo um dos recursos do terceiro iPhone, a adoção dos sensores aumentará de 30-40% para impressionantes 65-75%, aumentando a receita da fornecedora dos módulos telephoto e grande-angular, a Largan.

Sobre o carregador, também há rumores sobre algumas modificações, e o USB-C que foi inserido no no Iphone 7 já não entrará nesse pacote. A inovação será o carregamento sem fio a longa distância. Não há muitos detalhes sobre isso, já que o produto ainda está sendo produzido. Provavelmente essa funcionalidade não será ideia apenas da Apple, mas sim da empresa Energous, que já tem trabalhado em cima desse tipo de carregamento.

Por conta dessa opção de recarregar o aparelho, o boato mais recente sobre o Iphone 8 é que ele terá corpo de vidro e não mais de alumínio. A tolerância do novo material quanto a tecnologias de carregamento sem fio é muito maior que a do metal. Outros rumores dão conta que, apesar de ser de vidro, o novo telefone não será tão frágil como se imagina.