O campo-grandense Maurycio Gyovanni sagrou-se o novo campeão da categoria iniciante da décima edição do Campus Party Brasil, que ocorreu neste último final de semana salão do Anhembi, em São Paulo. O sul-mato-grossense participou da competição Casemod, modalidade que combina arte com tecnologia.

A modalidade em que Maurycio participou transformas gabinetes de computadores, seja para melhoria das funções de refrigeração ou apenas modificações estéticas, como uma customização.

Em suas redes sociais, Maurycio agradece pela realização de um grande sonho “Não, não foi fácil. Foram muitas madrugadas, discussão, rabiscos, dedicação e acima de tudo muita persistência para a execução esse projeto. Acreditar em um sonho mesmo após receber e escutar muitos não é muito difícil e nem por isso desistir foi à escolha final. Vale muito a pena sonhar”, escreveu.

O sul-mato-grossense atualmente faz parte do time Modders da Cooler Master Brasil e Gigabyte Brasil. Com este título inédito, Maurycio pretende se inscrever no mundial da categoria que se iniciará ainda este ano, sem uma data marcada pelos organizadores.