WhatsApp para Android e para iPhone (iOS), vai avisar quando as mensagens enviadas são encaminhadas ao usuário correto. A informação foi divulgada nesta terça-feira (10). A novidade está na atualização do mensageiro depois de entrar em fase experimental no programa beta. É necessário baixar a nova versão para ter acesso ao recurso, que fica ativado por padrão.

De acordo com o Techtudo, o rótulo de “Encaminhada” é exibido no início do balão de diálogo, junto com uma seta. Desta forma, o receptor da mensagem sabe que a pessoa com quem ele está conversando não escreveu originalmente o material.

Conforme o site de notícias, os encarregados do WhatsApp informaram que a indicação extra “tornará as conversas individuais ou em grupo mais fáceis de serem seguidas”. Também encorajaram os usuários a “pensar com cuidado” antes de repassar mensagens. “Lembre-se de que você pode bloquear ou denunciar um contato como spam”, disseram os responsáveis.