O WhatsApp tem sido fortemente pressionado para resolver o problema com a quantidade absurda de notícias falsas, golpes e boatos que circulam pelas conversas criptografadas do aplicativo. Um novo recurso que está em fase inicial de testes no app pode vir para ajudar no combate ao problema.

O site WABetaInfo, especializado em descobrir recursos escondidos na versão de testes do WhatsApp, revelou na sexta-feira (6) que o aplicativo começou a experimentar, com um número limitado de usuários da versão beta, um recurso que avisa quando um link é "suspeito".

Quando um link suspeito surge numa conversa, seja enviado ou recebido, a mensagem é exibida com uma etiqueta vermelha. Se mesmo assim o usuário tocar no link, uma mensagem de alerta aparece na tela explicando que talvez não seja uma boa ideia abrir aquele site.

"Este link contém caracteres incomuns. Ele pode estar tentando se passar por outro site", diz o alerta do WhatsApp. Em seguida, cabe ao usuário clicar em "Saiba mais", voltar atrás ou abrir o link no navegador do celular por sua conta e risco de qualquer forma.

A novidade serve principalmente para combater spam e phishing. Golpes de WhatsApp frequentemente usam marcas famosas para atrair vítimas, como Coca-Cola, Netshoes e O Boticário. Os golpistas criam páginas da web que imitam os sites oficiais destas empresas, mas quase sempre deixam algum vestígio, como uma letra no lugar errado ou caracteres "incomuns".

A princípio, não dá para dizer que este novo recurso será útil na prevenção de fake news, já que muitos boatos circulam pelo WhatsApp "de boca em boca", sem a necessidade de links. Outras notícias falsas muitas vezes partem de sites aparentemente inofensivos, sem indícios de tentativa de phishing.

Segundo o WABetaInfo, a análise de links suspeitos é feita localmente, no próprio celular do usuário, sem se conectar a um servidor externo. O recurso aparece para apenas alguns usuários da versão 2.18.204 do WhatsApp Beta para Android e ainda pode demorar um bom tempo até chegar a todos.