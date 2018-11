Mudança não afetará usuários do aplicativo de bate-papo no iPhone

O WhatsApp para Android vai passar por uma grande mudança na próxima semana que pode apagar seus arquivos antigos guardados no Google Drive. Mas há solução: serão salvos da degola os conteúdos antigos que forem salvos novamente em um novo backup.

A mudança, que não afetará usuários do aplicativo de bate-papo no iPhone, é uma mistura de duas alterações que serão feitas pelo WhatsApp na próxima segunda-feira (12).

A partir desta data, vai começar a valer os termos de um acordo entre WhatsApp e Google: o backup do WhatsApp guardado no Google Drive não vai mais contar para a cota de armazenamento e também o WhatsApp passará a deletar os backups guardados no Google Drive que não foram atualizados ao longo de um ano.

Você que usa WhatsApp no Android e guarda seus arquivos no Google Drive, deve fazer um novo backup, senão perderá todo o conteúdo do app.