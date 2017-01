Bonito é um dos lugares mais populares no Instagram do Ministério do Turismo

O Ministério do Turismo divulgou na última quinta-feira (29) a lista dos destinos que mais utilizaram a hashtag #mtur no Instagram em 2016. Ao todo foram mais de 300 mil publicações marcando o ministério na rede social.

No Instagram, o MTur conta com 88,5 mil seguidores. De acordo com o levantamento feito através do georreferenciamento das tags usadas pelos internautas, a cidade do Rio de Janeiro foi a mais popular entre os destinos brasileiros. Em segundo lugar estão os registros feitos em Bonito, no Mato Grosso do Sul. Na sequência, São Paulo (SP), Niterói (RJ) e Maceió (AL).