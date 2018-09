Com ritmo desacelerado, a cidade nos convida para peças teatrais e a longas caminhadas

A cidade de Boston é uma mistura de destino clássico e moderno. Ao mesmo tempo em que mantém todas as características históricas, ela consegue se apresentar como uma cidade jovem e sempre pronta para mudanças. Com quase seis milhões de habitantes em sua área metropolitana, a capital do estado de Massachusetts foi fundada pelos ingleses em 1630.

A cidade tem uma rica história colonial e grande espírito libertário. Entre os séculos 19 e 20 também foi um centro industrial, atraindo imigrantes de diversas nacionalidades. Com certo ar europeu, a cidade é cheia de detalhes que passam pela arquitetura antiga provinciana até modernas construções. Boston tornou-se o principal centro cultural das Américas nos tempos da colonização inglesa, o que se mantém assim até hoje.

A cidade é o segundo palco teatral mais importante dos Estados Unidos, depois de Nova York. Ela possui um bairro integralmente dedicado ao gênero onde muitas peças renomadas, vindas da Broadway, ficam em cartaz no chamado Theatre District. Vale a pena sempre conferir a programação e comprar as entradas com antecedência.

A cidade é banhada por rios e pelo Oceano Atlântico. A vista da baía, Seaport District é espetacular e compensa a caminhada até o local que fica mais afastado das principais atrações. Para ter uma visão mais ampla da cidade, basta uma ida a Prudential Tower. Nessa torre, possui um mirante chamado Skywalk Observatory que fica localizado no 50º andar permitindo um giro de 360 graus. Dois andares acima, fica o restaurante panorâmico Top Of The Hub.

Uma das tradições em Boston é inspirada nos ingleses. É a de tomar café ou chá, enquanto se lê o jornal. Isso é uma coisa que é vista com frequência pelas cafeterias, parques e universidades da cidade.

A cidade de Boston foi palco de importantes movimentos da histórica da independência americana. Por isso, o Freedom Trail, Boston Common, Museu de Belas Artes e o Museu de Ciências são só alguns dos bons motivos para visitar a cidade.

Também vale fazer um passeio pelas famosas universidades como MIT e Harvard. Os Câmpus dessas instituições de ensino são abertos ao público. A cidade tem uma mistura muito interessante de prédios históricos com arquitetura bem moderna, uma combinação de que a memória de um povo e seu futuro podem caminhar perfeitamente juntos.

Vale a pena conhecer Boston, porque lá você encontra museus de alto padrão, ótimos restaurantes, transporte público de qualidade e lojas e restaurantes badalados.