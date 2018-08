A Broadway é uma extensa avenida de Nova York, que corta a ilha de Manhattan de norte a sul e vai até o Bronx. Embora seja uma avenida muito importante, a parte da Broadway que mais interessa aos viajantes é aquela que fica na região conhecida como Theater District, um trecho entre a 6th Ave e a 8th Ave, entre as ruas 40 e 57. Essa área é famosa porque engloba dezenas de teatros, que exibem produções musicais de elevado nível, conhecidas como "espetáculos da Broadway".

Assistir a uma produção da Broadway é um programa imperdível em Nova York. Mesmo aqueles que não gostam tanto de música acabam se surpreendendo com os espetáculos, seja pelo figurino, pelo cenário, pelas histórias das peças ou pelo talento dos artistas. Há diversos espetáculos diferentes; alguns apresentam-se há vários e vários anos e estão consolidados. Entre os espetáculos mais famosos estão: O Rei Leão, O Fastasma da Ópera, Les Misérables, Wicked, Mamma Mia!, Kinky Boots, The Book of Mormon, entre outros.

Dicas para comprar ingressos:

Como assistir aos espetáculos é um programa superprocurado pelos turistas, há algumas dicas que podem ajudar na hora de comprar seu ingresso. Os ingressos podem ser comprados nas bilheterias dos próprios teatros, mas nossa dica é comprá-los na TKTS, uma empresa que vende ingressos para os mesmos dias da apresentação com um bom desconto. As filas no TKTS da Times Square são grandes, mas você pode ir à bilheteria de South Street Seaport ou à do Brooklyn, que tem filas bem menores. A TKTS vende ingressos para o mesmo dia em que acontecerá a apresentação, ou seja, você deve ir ao local para comprar seus ingressos no mesmo dia em que pretende assistir ao espetáculo.

Normalmente, os ingressos para os espetáculos da tarde começam a ser vendidos às 10h, enquanto os ingressos da noite estão à venda a partir das 15h. Na loja da Times Square o movimento para a compra de ingressos é intenso, então, planeje-se para chegar com pelo menos meia hora de antecedência em relação ao horário em que se iniciam as vendas dos ingressos. A vantagem de chegar cedo às filas é garantir que você conseguirá assistir ao espetáculo que deseja, com até 70% de desconto no valor do ingresso e terá um bom lugar dentro do teatro para assistir ao espetáculo.

Outra opção para economizar é tentar a loteria de bilhetes. Elas funcionam apenas em alguns espetáculos e em alguns dias da semana; consistem, basicamente, em um sorteio para ver quem consegue comprar ingressos para os espetáculos por valores bem baratinhos. Para participar da loteria, você deve se dirigir ao teatro do show que pretende assistir nos horários das loterias. Não é a forma mais prática de assistir a um espetáculo, é claro, até porque é um sorteio, não é algo certo; mas, para quem tem tempo disponível e realmente deseja pagar pouco (estamos falando em ingressos a $ 25-40), é uma operação vantajosa. Veja aqui mais informações.