O maior evento de ecoturismo e turismo de aventura da América Latina e um dos maiores do mundo, acontece nesta semana em Campo Grande. Nesta quarta-feira (7), Mato Grosso do Sul será o balcão de negócios do turismo no 1º AdventureNEXT Latin America que vai reunir cerca de 400 profissionais do setor entre receptivos locais, operadores e jornalistas nacionais e internacionais que irão visitar destinos turísticos de Mato Grosso do Sul e fazer negócios.

O evento que ocorre nos dias 07, 08 e 09 de novembro, será realizado no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo.

A programação foi iniciada no dia 3 de novembro e ocorreram os pré-tours com os principais e melhores operadores de ecoturismo e turismo de aventura do planeta. Os profissionais vieram de vários países da América Latina, Europa e América do Norte e conheceram de perto atrativos turísticos das regiões de Bonito – Serra da Bodoquena, Pantanal e Campo Grande – Caminho dos Ipês.

Nesta quarta-feira (7), ocorre a abertura do evento com o “Workshop AdventureEDU Jumpstart”, das 09h às 13h30. A atividade é voltada para gestores de turismo que buscam desenvolvimento de habilidades e avanço profissional no turismo de aventura. Nos dias 08 e 09, durante todo o dia, acontecem rodadas de negócios entre operadores, encontros de network, palestras e workshops.



A captação do evento foi uma parceria entre o governo do estado, através da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) e Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, juntamente com a Adventure Travel Trade Association (ATTA) e Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo). O Estado competiu internacionalmente com o Chile e o Equador e foi o escolhido como destino sede deste evento, que acontece pela primeira vez no Brasil e é especializado em ecoturismo e turismo de aventura.



Confira toda a programação clicando aqui.