Fora da rota turística tradicional dos brasileiros quando em viagem pelos EUA, alguns pontos merecem atenção e pode surpreender até mesmo àqueles que estão acostumados a vijar pelas terras do "Tio Sam".

Monument Valley: Não é uma cidade, mas sim uma região localizada entre os estados de Utah e Arizona. Para pessoas que curtem atividades como hiking, camping, montanhismo ou fotografia, Monument Valley é parada obrigatória nos EUA. Pode-se chegar diretamente aqui de carro e se hospedar em um dos hotéis no Vale. Caso queira ir de avião, vá ate a cidade de Flagstaff, no Arizona, local mais próximo. De lá partem inúmeros passeios até o vale propriamente dito. Para entrar no parque o governo cobra US$ 10,00 por pessoa ou US$ 20,00 por carro com até quatro pessoas.

Nova Orleans: Chamada carinhosamente de NOLA, a cidade fica localizada no estado da Louisiana, Sul dos EUA. Muitos brasileiros só a conhecem de nome, por conta do furacão Katrina, que praticamente destruiu a cidade há alguns anos. No entanto, Nova Orleans é uma cidade vibrante, de clima ameno no inverno e cheia de atrações interessantes. Apesar da grande influência francesa, a cidade possui tambem fortíssima influência afro e soul, devido ao alto número de escravos que aqui viveram e, por isso, guarda muitas histórias e tradições. Barzinhos com apresentações de Jazz e Blues na Bourbon Street, inúmeros festivais gastronômicos com muito Jambalaya, carne de jacaré, lagostins, dentre outros pratos típicos estão entre os prazeres que NOLA pode te oferecer. Durante o “Mardi Grass”, NOLA fica lotada e é considerada o melhor lugar para se passar o “Carnaval” norte-americano, principalmente no French Quarter. Nova Orleans também é conhecida nos EUA pelas famosas “plantations”, que nada mais são que grandes fazendas, que, no passado, eram propriedades das famílias mais tradicionais da cidade.

Nashville: Cidade localizada no estado do Tennessee, meio oeste americano. Para os amantes da musica country, Nashville é destino certo. Inúmeros jovens artistas vem a Nashville, de todas as partes do país, para tentar a sorte, gravar albúns e ser a próxima sensação da música country norte-americana. Cantoras como Taylor Swift, Carrie Underwood e Miranda Lambert passaram por aqui e se encontram no Hall da Fama de Nashville.

Killington: A cidade fica no nordeste norte-americano, no estado de Vermont, pertinho do Canada. Se você adora esportes de inverno, mas gostaria de sair dos circuitos do estado do Colorado, Killington pode ser uma boa opção durante os meses de inverno no hemisferio norte. Se quiser provar algo típico da região, não deixe de lado os produtos de “mapel syrup”.