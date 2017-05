Fundtur MS promove oficina sobre Observatório de Turismo em Campo Grande

Com o objetivo de unificar a base de informações turísticas do Estado, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) promoveu na quinta-feira (25.5) a oficina “Observatórios de Turismo”. O evento aconteceu no auditório Tertuliano Amarilha, do Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, na Capital, e foi ministrado pelo turismólogo e coordenador do Observatório de Turismo e Eventos de São Paulo (SP), Fábio Montanheiro Nascimento.

“O projeto de implantação e integração do Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul é um passo importante para o desenvolvimento do turismo local. É imprescindível monitorar o turismo, fazer pesquisas e com isso ter mais dados para balizar e planejar as futuras ações, especialmente da gestão pública”, avaliou Fábio.

Segundo o diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, o Observatório de Turismo do Estado é uma ferramenta estratégica nas tomadas de decisão para o fomento do turismo. “Para termos informações confiáveis, precisamos unificar a base de dados estadual e municipais com a mesma metodologia, sempre respeitando as características específicas de cada destino”.

Além de Campo Grande, Corumbá e Bonito, serão coletados dados de outros destinos no Estado. “Com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), a Fundação de Turismo estadual vai identificar, coletar informações e trabalhar outros destinos importantes, principalmente as informações econômicas por meio das ACTs, que são as atividades características do turismo. Com isso, teremos realmente uma base de dados da atividade turística de todo o estado”, cita Bruno.

O evento contou com a participação de entidades de classe, instâncias de governança, universidades e gestores de turismo de Campo Grande, Bonito e Corumbá, cidades que já possuem Observatórios de Turismo. A implantação do Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul, prevista para o segundo semestre de 2017, será coordenada pela professora doutora Daniela Sottili Garcia (Fundtur) e das Universidades parceiras.