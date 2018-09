Para impulsionar a competitividade de micro e pequenas empresas do setor de turismo, a Embratur e o Ministério do Turismo firmaram um acordo com o Sebrae para repassar R$ 200 milhões aos empreendimentos da área.



O repasse será investido em iniciativas que desenvolvam inovação na oferta turística, qualificação dos produtos e serviços, promoção internacional dos destinos e captação de investimentos. Cerca de 95% do setor é constituído por micro e pequenas empresas.



Outra medida prevista é que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai disponibilizar uma linha de crédito especial de R$ 5 bilhões a essas empresas.