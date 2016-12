Mapa Turístico de Bonito terá sua terceira edição lançada em janeiro

A partir de janeiro de 2017, os turistas que visitarem Bonito terão acesso a nova edição do Mapa Turístico da cidade, elaborado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau. O objetivo é auxiliar os visitantes com informações sobre roteiros e principais serviços oferecidos no destino. Ao todo, serão distribuídos, gratuitamente, cerca de 50 mil exemplares. Os principais pontos de distribuição são agências turismo e operadoras, hotéis e pousadas, posto de informações turísticas de Bonito e o comércio da cidade em geral.



O presidente do Bonito CVB, Rodrigo Coinete, explica que o mapa apresenta um formato compacto, de fácil manuseio. “Queremos facilitar a localização dos principais passeios de Bonito e região. Desta forma, os turistas poderão aproveitar melhor a viagem, podendo planejar os passeios de forma tranquila e organizada”, explica Coinete.



Além de auxiliar o turista, o mapa será uma oportunidade de divulgar os produtos e serviços das empresas associadas ao Bonito Convention & Visitors Bureau. Por meio do material, os visitantes poderão localizar hotéis, agências de turismo, passeios, além das diversas opções gastronômicas que a cidade oferece.



O mapa foi desenvolvido em parceria com o Sebrae/MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Fecomércio/MS e Prefeitura Municipal de Bonito.



Sobre o Bonito CVB - O Bonito Convention & Visitors Bureau é uma estrutura de promoção e marketing do município de Bonito e região, autônoma e de iniciativa privada, com o objetivo de gerar negócios por meio da captação de eventos. Oferece serviços de apoio da candidatura de eventos, organização, marketing e relações públicas. Mais informações podem ser obtidas por meio do site www.bcvb.com.br, ou pelo telefone (67) 3255-2207.