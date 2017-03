Mato Grosso do Sul é um prato cheio para os adeptos do turismo gastronômico

Todo mundo sabe que Mato Grosso do Sul tem em suas belezas naturais o carro chefe do turismo. São rios de águas cristalinas na região de Bonito – Serra da Bodoquena, fauna e flora exuberantes no Pantanal, lugares maravilhosos para esportes aquáticos, pesca, trilhas e contemplação em várias regiões turísticas do estado. Mas o que dizer aos adeptos do turismo gastronômico? Conheça um pouco da culinária sul-mato-grossense, resultante de elementos culturais, tradições e costumes oriundos de sua rica miscigenação.

Campo Grande

O sobá é um prato originário da Ilha de Okinawa no Japão. No Brasil, a cidade de Campo Grande, foi a primeira cidade a dispor de restaurantes que servem sobá, trazido por imigrantes da ilha, que chegaram à cidade em 1908. Atualmente está presente em outras cidades, mas é na capital sul-mato-grossense que mais se encontram restaurantes que servem o Sobá. O prato é oferecido também na Feira Central e acabou se tornando uma iguaria típica, tradicional e patrimônio cultural da cidade.

Pantanal

A gastronomia pantaneira possui um cardápio que sofreu influência de outros países sul-americanos. Destacamos os peixes pacu, pintado e o dourado que podem ser fritos, cozidos ou assados, além do caldo de piranha. O churrasco com mandioca e a carne seca, o tereré (erva-mate servida gelada em chifre de boi), a chipa, a sopa paraguaia, a saltenha e a bocaiúva também fazem parte da rica gastronomia pantaneira.

Bonito – Serra da Bodoquena

Os principais pratos que podem ser degustados na região são o arroz carreteiro, sopa paraguaia, chipa, churrasco, licor e palmito de bacurí, frango com palmito de bacurí, doce de jaracatiá, locro, escondidinho de mandioca com carne seca, mandioca, maionese de mandioca, marmelada, doces e temperos de guavira, dentre outros que representam a história de Bonito e Serra da Bodoquena em seus gostos e aromas.

Rota Norte

Na Rota Norte destacamos na culinária regional: a paçoca de carne seca feita com carne-de-sol e farinha de mandioca socada no pilão, o empamonado, pirão de carne, perfumado com pimenta bodinho, churrasco com mandioca, arroz carreteiro com pequi, com guariroba e variados pratos à base de peixe.

Costa Leste e Região

Como em todo Mato Grosso dos Sul, o churrasco é um dos principais pratos também na Costa Leste. Tão característico que todos os anos, durante a Festa do Peão em Aparecida do Taboado – Taboadão, é realizado um campeonato de churrasco que reúne pessoas de todo o país. Selvíria é outro município que possui uma competição do gênero. Em Santa Rita do Pardo o prato típico é a carne de sol, que possui inclusive uma grande festa onde são apresentadas as variedades feitas no município.

Nova Andradina e Região

Com uma cultura diversificada, a culinária de Nova Andradina e região turística Vale das Águas recebe várias influências. O preparo variado de peixes, o tradicional churrasco de carne bovina servido com mandioca, a vaca atolada, o puchero, são alguns dos pratos típicos saboreados na região.