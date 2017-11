MS é apresentado como um dos melhores destinos de ecoturismo do Brasil nos EUA

O objetivo é fomentar, divulgar e promover o destino de Mato Grosso do Sul como destino de viagens de natureza e lazer para a indústria do turismo

Considerado um dos melhores destinos de ecoturismo e turismo de aventura do Brasil, Mato Grosso do Sul será apresentado aos americanos nesta quarta-feira (8). O Governo do Estado, por meio da Fundtur, participa do evento ‘BWT Brazil DMC Workshop: Brasil destino de natureza’ que acontece no Consulado Geral de Los Angeles, Califórnia (EUA), em parceria com a Embratur.

O objetivo é fomentar, divulgar e promover o destino de Mato Grosso do Sul como destino de viagens de natureza e lazer para a indústria do turismo, para operadores e jornalistas do segmento de Ecoturismo da região de Los Angeles/CA. Serão realizadas apresentações em que o Consulado Geral do Brasil de Los Angeles explica sobre o visto eletrônico, que facilitará o acesso de turistas americanos ao país.

Durante a ação, a Embratur fala do segmento de Ecoturismo e Turismo de Aventura no Brasil e a operadora BWT DMC faz uma apresentação do destino Mato Grosso do Sul, apresenta o novo vídeo promocional ‘Visit MS’ e lança o site em inglês para o mercado americano. O evento também vai oferecer a gastronomia brasileira aos participantes.

Em um mercado cada vez mais competitivo, a participação em workshops oferece o contato direto com os diferentes players do setor, num ambiente propício à realização de negócios e estreitamento de relações comerciais. Segundo o Observatório de Turismo de Bonito, em 2016 os EUA foram o 7º maior emissor internacional de turistas para a região.

Campanha Visit MS

Mato Grosso do Sul completa 40 anos este ano e a ONU instituiu como o ano Internacional do Turismo Sustentável. O lançamento da nova campanha promocional do turismo sul-mato-grossense, intitulada Visit MS – Você no seu melhor estado, tem como conceito mostrar que o Mato Grosso do Sul é um destino plural e que atende a diversos segmentos de turismo e perfis de público.

Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), Bruno Wendling, esta campanha destaca a riqueza natural e cultural do Estado. “Esse trabalho foi planejado e criado para representar, de fato, tudo o que temos em termos de atratividade. Mato Grosso do Sul é um estado rico, de belezas naturais incríveis, de muita riqueza cultural e esta campanha traduz tudo isso em termos de promoção. Este ano comemoramos 40 anos de criação e é o Ano Internacional do Turismo Sustentável. É emblemático apresentarmos nosso destino a um mercado tão importante quanto o americano”, enfatiza.

Os Estados Unidos são um mercado prioritário para a promoção do turismo de Mato Grosso do Sul. Temos estabelecido relacionamento com o país através da participação em feiras e eventos, ações de famtours e press trips, principalmente promovendo Bonito e Pantanal, destinos que aliam infraestrutura à preservação do meio ambiente.

Bonito surpreende pelas belíssimas paisagens naturais, rios de águas cristalinas, praias de águas doces, cachoeiras, cavernas, grutas, colinas e abismos. A região é destino de ecoturismo, aventura com preservação ambiental, gestão pública focada na sustentabilidade e capacidade de carga controlada. Foi eleito por 14 vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil pelos leitores da revista Viagem e Turismo, uma das principais publicações de turismo do País. O destino também ganhou o prêmio de turismo responsável, o World Responsible Tourism Awards, em 2013.

O Pantanal, uma das mais exuberantes e diversificadas reservas naturais do planeta, é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial Natural e Reserva da Biosfera. É um paraíso para observadores e fotógrafos de fauna e flora, onde vivem cerca de 230 espécies de peixes, 650 de aves, 80 de mamíferos e 50 de répteis. A maioria das fazendas localizadas no Pantanal não só oferece boa infraestrutura e atendimento ao turista como também apresentam conscientização ecológica e manutenção das tradições da cultura do homem pantaneiro. Em 2015, o Pantanal foi eleito o 4º melhor destino para apreciação de vida selvagem no mundo e hoje é um dos destinos brasileiros mais procurados pelo turismo nacional e internacional.