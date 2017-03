Prefeitura promove visitas guiadas em alusão ao Dia do Turismo

Para celebrar o Dia Nacional do Turismo, comemorado nesta terça-feira (2), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) promove, a partir das 8h30, visitas guiadas em dois pontos turísticos da cidade.

O primeiro ponto será o Complexo Ferroviário, de onde segue por um tour pela Morada dos Bais. A programação alusiva ao Dia Nacional do Turismo será encerrada somente à noite com apresentações musicais. As visitações são abertas ao público e totalmente gratuitas.

Para Nilde Brun, titular da Sectur, a data marca a retomada do turismo em Campo Grande. De acordo com a secretária, o momento deve ser comemorado, porém, também precisa ser aproveitado para fazer reflexões acerca de projetos turísticos e de como o setor pode ser potencializado e valorizado em Campo Grande.

“Precisamos mostrar para os turistas e também para os moradores da Capital que aqui existem sim pontos de visitações e que devem ser prestigiados. Por isto, neste momento que marca a retomada do turismo, nós nos reuniremos com o ‘trade’ e com instituições como o Iphan, entidades ligadas a Sistema S e Fecomércio, por exemplo, para unir forças e projetar o turismo campo-grandense”, disse.

A programação alusiva ao Dia Nacional do Turismo, segundo a superintendente de Turismo da Sectur, Juliane Salvadori, será uma oportunidade de frisar que a secretaria está engajada no fortalecimento do setor, para que seja reconhecido como uma atividade promissora e totalmente capaz de atrair investimentos para a cidade.

“Queremos, por meio dessas visitas guiadas, ir a dois importantes pontos turísticos e culturais da cidade passar a mensagem de que o turismo pode inserir Campo Grande no cenário nacional, além de trazer grande desenvolvimento econômico”, frisou.

A primeira visitação ocorrerá às 8h30 no Complexo Ferroviário. Na parte da tarde, as 14h30, haverá visitação na Morada dos Bais. A programação será encerrada às 19, também na Morada, com apresentações musicais.