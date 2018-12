O ano de 2018 foi positivo para o turismo de Mato Grosso do Sul. Esta é a avaliação do diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS (Fundtur-MS), Bruno Wendling, que está à frente do órgão desde março de 2017 e continuará na próxima gestão do governador reeleito Reinaldo Azambuja.

“Conseguimos arrumar a casa e fizemos ações muito positivas neste último ano. Temos trabalhado no posicionamento de mercado e isso já está trazendo resultados, como a indicação da gestão para o Prêmio Nacional do Turismo, realizado pelo Ministério do Turismo; a captação do “1º AdventureNEXT Latin America”, evento internacional que aconteceu aqui no estado no último mês de novembro; a premiação “VisitMS – você no seu melhor estado” como melhor vídeo de destino do Festival Internacional Audiovisual de Cultura e Turismo – Fiacult; e tantas outras ações importantes que conseguimos realizar nessa gestão. Também ressalto a criação do Conselho Estadual do Turismo com a iniciativa privada na presidência e a Fundtur no apoio técnico da elaboração do Planejamento Estratégico do Turismo, isso fará com que os empresários fiquem mais próximos do poder público e das políticas públicas implementadas”, cita.

Um dos pontos altos do ano, ainda segundo o diretor-presidente, foi a publicação da Lei nº 5.224 que estabelece normas sobre o Sistema Estadual de Turismo do Estado do Mato Grosso do Sul (SET-MS), as Políticas Públicas Estaduais para o Turismo e o Plano Estadual de Turismo, sancionada no dia 10 de julho.

O Governo do Estado, por meio da Fundtur, promoveu várias outras ações para o fortalecimento do turismo, como promoção e divulgação do turismo em feiras e eventos regionais, nacionais e internacionais, realização de RoadShows e Workshops sobre os destinos turísticos de MS; realização do curso capacitação para gestores públicos municipais de turismo com a participação de 27 municípios.