Miami é um destino que a maioria dos brasileiros acostumados a viajar ou em primeira viagem internacional amam na primeira visita. O lugar é excelente para descansar, se divertir, praticar atividades e fazer compras. Miami tem peculiaridades e agrada todo o tipo de público, desde jovens que adoram festas e baladas, famílias que se programam para dezenas de passeios a aposentados que só querem sombra e água fresca.

Miami é a parte continental e Miami Beach a ilha, que tem praias exuberantes. Downtown, em Miami, é onde fica o distrito financeiro da cidade e os moradores comuns. Muita gente acaba nem passando pelo local devido a visitação dos parques e praias da ilha.

Entre os pontos turísticos que pedem uma visita destacam-se a área de South Beach, que possui uma arquitetura art déco, e preserva um pouco da atmosfera em que Miami foi fundada. South Beath possui inúmeros bares e é ideal para quem quer curtir festas, sair a noite e conhecer pessoas de todo o mundo.

Caminhar e curtir a paisagem do Ocean Drive, uma avenida arborizada e com muito movimento devem fazer parte da agenda durante o dia, no período noturno o local oferece clubs e casas noturnas também. A

Lincoln Road é como um shopping a céu aberto e Española Way é uma vila em South Beach, um lugar bom as para compras e para curtir a vida noturna.

Além disso, você pode alugar uma bike e passear pela orla da praia e depois descansar no Lummus Park. Aos amantes do pôr do sol, a dica é ir até o fim da ilha para curtir a cena do South Point Park. North Beach e Surfside são praias vazias, ótimas para relaxar. O turista tem a opção de passear de barco, conhecer as mansões ao redor das praias na ilha e conhecer Biscayne Bay.

Os que gostam de esportes, Miami oferece espaços diversos, desde pistas de skates, patins, ciclismo, praias de surf e a AmericanAirlines Arena, em Downtown Miami, onde o time de basquete Miami Heat, um dos melhores times da NBA disputam diversos jogos.

Para os apegados e cultura existem museus bacanas como o Vizcaya, Pérez Art Museum, Bass Museum of Art e o Wolfsofian, que pertence a Universidade Internacional da Florida. O Memorial ao Holocausto, em Miami Beach, também é valido.

As criança adoram o Miami Seaquarium – aquário de Miami que é um dos mais antigos em funcionamento contínuo nos Estados Unidos. Zoo Miami com animais de todo o tipo, a Jungle Island zoológico e parque e que tem apresentações com treinadores que mostram as habilidades dos animais e principalmente a Miami’s Children Museum, cujo o espaço oferece um enorme playground e atividades interativas.

Em fim, para o apaixonados por cultura, viagem, descanso e diversão o lugar é uma ótima pedida e com certeza ficará entre os melhores destinos já visitados.