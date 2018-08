A rota liga diretamente as cidades que são os dois principais destinos de ecoturismo do Brasil

O novo voo direto entre Campo Grande e Foz do Iguaçu (PR), já está sendo comercializado nesta semana, com início da operação marcada para a segunda quinzena de dezembro.

A rota liga diretamente as cidades que são os dois principais destinos de ecoturismo do Brasil. O novo voo vai facilitar a entrada de turistas estrangeiros que vêm da cidade paranaense em busca do turismo do Pantanal e Bonito.

Com saídas diárias às 19h, o voo AD9090 fará o trecho Campo Grande x Foz do Iguaçu e o voo AD9091 fará Foz do Iguaçu x Campo Grande, com saídas às 8h30.

No ecoturismo, a região de Bonito-Serra da Bodoquena, é referência em turismo responsável. O município de Bonito foi eleito pelos leitores da revista Viagem e Turismo, por 14 vezes o melhor destino de ecoturismo do Brasil.