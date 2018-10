A capital americana, Washington, cidade principal da Costa Leste dos Estados Unidos, constitui a mais bela homenagem prestada aos pioneiros do país. Seus museus imponentes e suas numerosas instituições políticas fazem desta cidade o centro das decisões dos EUA. Mas se olharmos mais de perto, descobrimos uma cidade cheia de diversidade.

Uma dica é passar do centro histórico ao bairro residencial de Southwest Waterfront. Depois, conheça a vida noturna agitada do bairro de Adams Morgan. Um dia em Washington mostra que a cidade é bem mais que uma capital política.

Você mergulha em Washington no coração da história norte-americana. Qualquer visita começa nas redondezas do National Mall. É lá que você encontra os monumentos principais da cidade, para não dizer do país. Do Washington Monument ao Capitólio, o parque é uma verdadeira homenagem aos heróis americanos. Não longe dali, visite a Casa Branca, além do Memorial de Lincoln. A capital americana também é um lugar de destaque à cultura.

Existem muitos museus por lá. Como os dezessete estabelecimentos que compõem o complexo Smithsonian. Com acesso gratuito, estes museus ficam na parte Downtown da cidade. Coleções de obras de arte, museus sobre o espaço, parque zoológico. Todos os gostos são contemplados. Mas nem tudo é monumento em Washington.

O cenário campestre do Parque Potomac, com suas cerejeiras em flor na primavera, contrasta com o National Mall. À beira do rio Anacostia, conheça o Capitol Waterfront, centro turístico e esportivo da cidade, com diversos restaurantes e complexos esportivos.

E se você é daqueles que curtem lugares dinâmicos e noites animadas, vá ao bairro de U Street. Deixe-se surpreender pela multiplicidade dos ambientes da primeira cidade dos Estados Unidos!