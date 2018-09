Por muito pouco um homem de 42 anos não causou uma tragédia ao dirigir embriagado na BR-262, em Terenos. O condutor foi contido por populares e logo após preso pela PRF.

O fato que aconteceu no domingo foi filmado por um passageiro que seguia logo atrás do infrator. Nas imagens disponibilizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) é possível ver o condutor seguindo em zigue zague, invadindo a pista contrária e quase colidindo de frente com um outro veículo.

Em dado momento ele parou e foi abordado pelos ocupantes do veículo que seguia logo atrás, que acionaram a PRF.

Nas imagens é possível ver o visível estado de embriaguez do homem. Confira: