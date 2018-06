Vídeo: Bombeiros combatem incêndio em casa abandonada

Na manhã desta quarta-feira (6) o Corpo de Bombeiros oi acionado para combater um incêndio em uma casa abandonada no bairro Dom Bosco, em Corumbá. Aparentemente, o fogo foi causado por usuários de entorpecentes que usam o local para se drogar.

Segundo a corporação as viaturas de salvamento e combate foram acionadas para se deslocar até a rua 13 de Junho, precisamente embaixo do viaduto, onde moradores da região informavam que havia incêndio em uma casa de madeira.

No local a guarnição realizou o combate e a extinção das chamas. No interior da residência foi queimado um colchão de casal e o fogo danificou toda estrutura do telhado e madeiras.

Foram gastos dois mil litros de água durante a operação e não havia ninguém na residência. Segundo vizinhos, o local é usado por usuários de drogas e que o incêndio, provavelmente, foi provocado por um desses indivíduos.

Veja nas imagens a ação dos bombeiros: