Vídeo: Comandante da PMA atira em pescador depois de ser agredido em entrevista

Durante uma entrevista na tarde desta sexta-feira (10), numa emissora de rádio, em Coxim, o Comandante da PMA de Coxim 2º, Tenente Anderson Ortiz Dias, atirou no pescador Marcio Ferreira Vaz de Souza, de 34 anos, que ficou gravemente ferido após ser atingido na perna direita.

Conforme informações do site Coxim Agora, o Tenente Ortiz estava finalizando a entrevista com o radialista Marquinhos Vaz e falava sobre a liberação de recursos para a recuperação do rio Taquari, momento em que Marcio invadiu o estúdio e começou a desacatar o militar e avançou na direção do Tenente que sacou a arma e atirou em na perna direita do pescador para evitar ser agredido.

Marcio perdeu muito sangue, ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e SAMU depois encaminhado ao Hospital Regional Álvaro Fontoura Silva.

Equipes da Polícia Militar (PM), PMA (Polícia Militar Ambiental) e Polícia Civil estiveram no local registrando a ocorrência. Mas o boletim de ocorrência ainda não foi registrado no sistema da policia.

A Polícia Civil será responsável pela investigação do caso e segundo informações o motivo da briga foi o fechamento de baías da região utilizadas pelos pescadores. A polícia ainda informou que o próprio comandante da PMA registrou boletins de ocorrências por ameaças de morte.

Devido à gravidade do ferimento Marcio foi transferido para a Santa Casa de Campo Grande ainda na sexta-feira. Mas em contato com o hospital não conseguimos uma atualização do quadro clinico do paciente.

Em contato com o Secretário de Segurança, José Carlos Barbosa, ele afirmou que esse caso segue o mesmo padrão de investigação de um crime comum, mas além da investigação da Policia Civil há uma investigação militar. Também serão seguidos os procedimentos jurídicos, com denuncia do MPE e avaliação do judiciário. “Nesse caso a diferença é que a investigação é bem mais rigorosa. E estamos acompanhando o desenvolvimento de todo o caso” concluiu o Secretário.