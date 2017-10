Vídeo: Homem agride a mulher e coloca fogo na fazenda

O caso aconteceu em Juti no interior do estado.

Na manhã de quarta-feira (4) o senhor Arilço Chaves (Padre) informou a polícia local que quando estava indo até a Fazenda Madre de Deus, encontrou Nayara Maria Casari Leal com seu casal de filhos muito assustados. A mulher contou ao padre que Luciano Aparecido Martins, marido de Nayara, havia lhe agredido e tendo um ataque de loucura dizia que teria que matar uma pessoa até às 15h daquele dia e coloca-lá na churrasqueira.

Imediatamente uma guarnição da policia foi encaminhada ao local onde se depararam com Luciano dentro do quintal de sua residência com um facão de usina nas mãos, muito exaltado, e dizendo várias palavras sem nexo algum. O homem já havia derrubado parte da casa com um e colocado sua motocicleta, caminhoneta, carreta de trator e outro trator, ao lado da residência e ateado óleo diesel em todos os objetos inclusive na casa.

Os policiais tentaram dialogar com Luciano, porém não obtiveram êxito, então pediram reforço à sede do 12º BPM. No entanto enquanto a guarnição aguardava apoio o autor começou a atear fogo no trator e na residência.

Quando ele saiu um pouco para fora da casa para atear fogo nos demais veículos a guarnição notou que o autor não estava mais o facão apenas um objeto contendo fogo na ponta, e neste momento os policiais conseguiram imobilizar o autor.

Após conte-lo os PMs tentaram de varias formas evitar a queima dos veículos e casa, mas não conseguiram.

O padre Arilço escorregou no piso da residência que estava com óleo diesel e quebrou a perna, sendo que ao ouvir os gritos de socorro dele que estava dentro da casa os policiais entraram na casa em meio a fumaça e conseguiram retira-lo do local e leva-lo até um local seguro.

Luciano foi encaminhado a DP para providências cabíveis que a Autoridade Policial julgar necessárias. Nayara não foi conduzida a delegacia e disse aos policiais que não pretende prestar queixa contra o marido.