Vídeo: Homem usa motosserra para enfrentar caminhoneiros

Revoltado com as manifestações que os caminhoneiros vêm realizando em todo país, homem usa motosserra para enfrentar protestantes. O caso aconteceu na quarta-feira (23), em Jardim Alegra, no estado do Paraná.

De acordo com o Portal Umuarama, o homem que não aderiu à paralisação, resolveu enfrentar os manifestantes com uma motosserra ligada em mãos.

Em um vídeo gravado, é possível ver o homem com a motosserra sendo acuado por manifestantes, com pedaços de madeira e pneus. Apesar da confusão, ninguém ficou ferido no local.

Veja;