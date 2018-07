Um ladrão, ainda não identificado, arrombou a janela de um trailer de espetinhos para furtar produtos e dinheiro, contudo, decidiu comer açaí com banana. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (11), no município de Corumbá. O servidor público, Jeferson Braga, responsável pelo veículo, fez um vídeo no qual falou sobre o ocorrido com “bom humor”.

“Fomos furtados. Estamos com um trailer em parceria com Açaí Supreme da Polpa Norte e usaram uma barra de ferro para estourar uma das janelas e entrar. Vamos ter que pagar para consertar e tudo mais, mas ele teve a capacidade de entrar para tomar açaí. Tomou açaí com banana, juntou umas moedinhas, mas só tomou açaí mesmo”, contou.

No vídeo, Jefferson relatou o ocorrido aos clientes e aproveitou para fazer propaganda do estabelecimento. “Vamos vender bastante espetinho e açaí para pagar o prejuízo. Não vou choramingar, vou fazer uma propaganda do ‘Espetinho dos Meninos’, na esquina da Barão de Melgaço com a Cabral, vamos trabalhar para pagar o 'prejú'. O nosso açaí é o melhor que nem ladrão resiste”, brincou.